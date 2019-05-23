У Бэйла есть пять вариантов продолжения карьеры

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У Бэйла есть пять вариантов продолжения карьеры

Форвард "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб предстоящим летом.

Сообщается, что на 29-летнего валлийца претендуют "Бавария", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Челси". Ориентировочная стоимость трансфера игрока составляет 70 миллионов евро.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. За это время он провел 235 матчей, забил 102 гола и отдал 59 ассистов.

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