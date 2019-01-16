У Бэйла могут возникнуть сложности в "Реале" из-за Brexit

Теги реал мадридгарет бэйл

У Бэйла могут возникнуть сложности в "Реале" из-за Brexit

Если Великобритания выйдет из Евросоюза с 29 марта, то валлийскому полузащитнику мадридского "Реала" Гарету Бэйлу придется получать разрешение на работу в Испании, которая является страной ЕС, сообщает ESPN.

По сведениям издания, без разрешения валлиец не сможет выходить на поле с 1 апреля. 

Изначально Великобритания планировала "мягкий" выход из ЕС, но британский парламент отклонил соответствующий законопроект премьер-министра страны.

29-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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