У Бэйла остался всего один вариант продолжения карьеры

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У Бэйла остался всего один вариант продолжения карьеры

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл, судя по всему, не останется в Европе после ухода из клуба.

Как сообщает AS, ни один европейский клуб не захочет платить валлийцу те же деньги, что он получает в мадридском клубе.

Таким образом, единственным реальным вариантом для Бэйла является переезд в Китай, где его готов подписать "Шанхай Шенхуа".

Напомним, что Бэйл хочет покинуть клуб из-за натянутых отношений с тренером команды Зинедином Зиданом.

В этом сезоне Бэйл провел 7 игр, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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