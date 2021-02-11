У Бэйла снова возникли проблемы со здоровьем

1 Теги тоттенхэмжозе моуриньюгарет бэйлтравмы

У Бэйла снова возникли проблемы со здоровьем

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл не готов играть из-за новых проблем со здоровьем.

"Гарет остался в запасе в воскресном матче с "Вест Бромвичем", поэтому я очень удивился, узнав в понедельник, что ему нужно обследование, и он чувствует себя некомфортно. Во вторник он вернулся к тренировкам, но потом захотел поработать с медиками, чтобы решить свою проблему. У Бэйла какой-то дискомфорт, не позволяющий ему выкладываться на 100 процентов", - приводит слова главного тренера "шпор" Жозе Моуринью Goal.com.

Таким образом португальский наставник объяснил отсутствие валлийца в заявке на кубковый матч с "Эвертоном" (4:5), состоявшийся в среду.

В текущем сезоне арендованный у мадридского "Реала" 31-летний Бэйл провёл за "Тоттенхэм" 15 игр и забил 4 гола.

Не пропустите: Команда Моуринью в третий раз пропустила 5 голов за матч. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

Пусть заканчивает с футболом и уходит в свой гольф.

Ответить

главное

Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва

Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов