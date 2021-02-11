У Бэйла снова возникли проблемы со здоровьем
Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл не готов играть из-за новых проблем со здоровьем.
"Гарет остался в запасе в воскресном матче с "Вест Бромвичем", поэтому я очень удивился, узнав в понедельник, что ему нужно обследование, и он чувствует себя некомфортно. Во вторник он вернулся к тренировкам, но потом захотел поработать с медиками, чтобы решить свою проблему. У Бэйла какой-то дискомфорт, не позволяющий ему выкладываться на 100 процентов", - приводит слова главного тренера "шпор" Жозе Моуринью Goal.com.
Таким образом португальский наставник объяснил отсутствие валлийца в заявке на кубковый матч с "Эвертоном" (4:5), состоявшийся в среду.
В текущем сезоне арендованный у мадридского "Реала" 31-летний Бэйл провёл за "Тоттенхэм" 15 игр и забил 4 гола.
Не пропустите: Команда Моуринью в третий раз пропустила 5 голов за матч. | http://soccernews.ru
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