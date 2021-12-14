У болельщика "Ромы" во время матча со "Специей" остановилось сердце: подробности
Фото твиттер "Ромы"
В ходе игры 17-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Специей" (2:0) на трибунах произошёл инцидент с одним из фанатов.
По информации La Gazzetta dello Sport, на 30-й минуте матча у болельщика "волков" остановилось сердце.
23-летнего парня удалось реанимировать с помощью дефибриллятора, после чего он экстренно был госпитализирован.
Сейчас фанат "Ромы" находится в больнице под наблюдением врачей.
Не пропустите: Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Названа дата увольнения Витории из "Спартака"
-
Бувач заключил новое соглашение с "Динамо"
-
СМИ узнали подробности разговора Лапорты и Райолы о трансфере Холанда
-
Официально: матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесён из-за коронавируса
-
38-летний Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии
Лента новостей
-
Агуэро в среду объявит о своем будущем
-
Николич объяснил свой уход из "Локомотива"
-
Названа дата увольнения Витории из "Спартака"
-
Менди из "Челси" стал игроком года в Сенегале
-
Цорн рассказал о целях "Локомотива" на сезон
-
У болельщика "Ромы" во время матча со "Специей" остановилось сердце: подробности
-
"Не проведя ни одной игры, я стал легендой": Терри высказался о сорвавшемся переходе в "Спартак"
-
ПСЖ и "Лион" поспорят за форварда "Манчестер Юнайтед"
-
Бувач заключил новое соглашение с "Динамо"
-
"Интер" может продлить контракт с 37-летним Хандановичем, но при двух условиях
-
8-кратный чемпион Малайзии анонсировал товарищеский матч со "Спартаком"
-
СМИ узнали подробности разговора Лапорты и Райолы о трансфере Холанда
-
"Краснодар" объявил об уходе двух помощников Гончаренко
-
В "Ференцвароше" отреагировали на слухи о назначении Черчесова
-
СМИ: лидеры "Спартака" не поддержали Виторию
-
Официально: матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесён из-за коронавируса
-
38-летний Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии
-
Отец Френки де Йонга высказался о будущем сына в "Барселоне"
-
Погребняк считает, что "Зенит" может выиграть Лигу Европы
-
В Аргентине открыли 69-метровую фреску с изображением Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17