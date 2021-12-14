У болельщика "Ромы" во время матча со "Специей" остановилось сердце: подробности

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У болельщика "Ромы" во время матча со "Специей" остановилось сердце: подробности

Фото твиттер "Ромы"

В ходе игры 17-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Специей" (2:0) на трибунах произошёл инцидент с одним из фанатов.

По информации La Gazzetta dello Sport, на 30-й минуте матча у болельщика "волков" остановилось сердце.

23-летнего парня удалось реанимировать с помощью дефибриллятора, после чего он экстренно был госпитализирован.

Сейчас фанат "Ромы" находится в больнице под наблюдением врачей.

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