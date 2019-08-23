У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

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У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" сообщило о серьёзной болезни, диагностированной у бывшего защитника "красно-белых" Василия Кулькова.

У 53-летнего спортсмена выявлен плоскоклеточный рак пищевода. Сейчас он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске.

Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. За сборную России провёл 21 матч и забил 5 голов.

В последнее время экс-футболист работал в тренерском штабе клубной академии имени Фёдора Черенкова.

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