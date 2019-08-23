У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак
Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" сообщило о серьёзной болезни, диагностированной у бывшего защитника "красно-белых" Василия Кулькова.
У 53-летнего спортсмена выявлен плоскоклеточный рак пищевода. Сейчас он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске.
Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. За сборную России провёл 21 матч и забил 5 голов.
В последнее время экс-футболист работал в тренерском штабе клубной академии имени Фёдора Черенкова.
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|М
|О
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|6
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|2
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|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
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|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
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|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
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