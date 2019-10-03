У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой



Бывший полузащитник "Зенита" Максим Астафьев стал жертвой автоугонщиков, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, автомобиль Toyoya RAV 4 у него угнали, когда он оставил его на 40 минут на Варшавской улице. Полиция пока не смогла задержать угонщиков. Местные камеры наблюдения не охватывают место происшествия.

Кроме того, у Астафьева могут быть проблемы с компенсацией за угон. Машина застрахована по КАСКО, но он потерял полис и не помнит название страховой компании.

36-летний Астафьев выступал за "Зенит" в 2001–2004 годах. В составе петербургского клуба он становился обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата России.

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