У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой

3 Теги зенит санкт-петербургмаксим астафьев

У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой
Бывший полузащитник "Зенита" Максим Астафьев стал жертвой автоугонщиков, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, автомобиль Toyoya  RAV 4 у него угнали, когда он оставил его на 40 минут на Варшавской улице. Полиция пока не смогла задержать угонщиков. Местные камеры наблюдения не охватывают место происшествия. 

Кроме того, у Астафьева могут быть проблемы с компенсацией за угон. Машина застрахована по КАСКО, но он потерял полис и не помнит название страховой компании.

36-летний Астафьев выступал за "Зенит" в 2001–2004 годах. В составе петербургского клуба он становился обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата России.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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jugulator
Пьянь

Путешественник во времени.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Самойлов или Пешко?))))))

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