У бывшего капитана сборной Дании выявлен редкий тип рака

У бывшего капитана сборной Дании Рене Хенриксена диагностировали редкий тип рака костного мозга.

Как сообщает датская пресса, 48-летнему датчанину поставили диагноз "миеломатоз". Это один из самых редких видов рака, который поражает людей моложе 50 лет.

На клубном уровне футболист провел 180 матчей на профессиональном уровне. Он играл за "Академиск" и "Панатинаикос".

Читайте: "Айнтрахт" объявил о подписании голкипера сборной Дании | http://soccernews.ru