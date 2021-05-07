У Чалханоглу есть предложения от топ-клубов из Италии, Англии и Турции

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У Чалханоглу есть предложения от топ-клубов из Италии, Англии и Турции

Фото инстаграм Хакана Чалханоглу

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу интересен трём клубам, сообщает Milan Live.

По информации источника, подписать 27-летнего футболиста хотят "Арсенал", "Ювентус" и "Галатасарай".

Контракт турецкого хавбека с "россонери" истекает в июне, поэтому он может присоединиться к новой команде бесплатно.

В текущем сезоне Чалханоглу сыграл за "Милан" 39 матчей, забил 9 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: "Арсенал" может продать основного вратаря летом. | http://soccernews.ru
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