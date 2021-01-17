У Чалханоглу и Тео Эрнандеса положительные тесты на коронавирус

На официальном сайте "Милана" появилась информация, что очередное тестирование команды и персонала на COVID-19 принесло два положительных результата.

Сообщается, что заразились хавбек Хакан Чалханоглу и защитник Тео Эрнандес. Тесты остальных игроков оказались отрицательными.