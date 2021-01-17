У Чалханоглу и Тео Эрнандеса положительные тесты на коронавирус

Теги хакан чалханоглутео эрнандесмилан

У Чалханоглу и Тео Эрнандеса положительные тесты на коронавирусНа официальном сайте "Милана" появилась информация, что очередное тестирование команды и персонала на COVID-19 принесло два положительных результата.

Сообщается, что заразились хавбек Хакан Чалханоглу и защитник Тео Эрнандес. Тесты остальных игроков оказались отрицательными.

У футболистов нет ярко выраженных симптомов заболевания, однако им предстоит провести некоторое время на самоизоляции. 

Напомним, что "Милан" лидирует в Серии А, набрав 40 очков в 17 матчах. "Интер" отстает от своего извечного соперника на 3 балла.

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