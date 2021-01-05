У "Челси" нет кандидатов на замену Лэмпарду

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард продолжит тренировать команду, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский специалист получит время на исправление кризисной ситуации.

Во-первых, у "синих" нет кандидатов на замену Лэмпарду. Во-вторых, руководство клуба не хочет так быстро увольнять легендарного в прошлом футболиста. В-третьих, за тренера играют его заслуги в прошлом сезоне, когда команда в условиях трансферного бана давала хороший результат.

"Челси" сейчас занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, выиграв только один из последних шести матчей в чемпионате.

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