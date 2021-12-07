У "Челси" серьезные потери перед матчем с "Зенитом"

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У "Челси" серьезные потери перед матчем с "Зенитом"Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Многие футболисты "Челси" не сыграют против "Зенита" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель заявил, что Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Жоржиньо, Матео Ковачич и Трево Чалоба не сыграют против российской команды.

Хорватский хавбек Матео Ковачич сегодня сдал положительный тест на коронавирус. =

Игра между "Зенитом" и "Челси" состоится 8 декабря. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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