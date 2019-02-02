У "Челси" возникли разногласия с Виллианом

У "Челси" возникли разногласия с бразильским вингером Виллианом в вопросе продления контракта.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2020 году и футболист хотел бы продлить его на три года.

Однако у лондонского клуба другое мнение на этот счёт. Поскольку игроку в августе исполнится 31 год, "синие" готовы ему предложить только однолетний договор.

Виллиан, тем не менее, продолжает гнуть свою линию, полагая, что высокий уровень его игры не подлежит сомнению, что подтверждает недавний интерес со стороны ПСЖ и "Барселоны".

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