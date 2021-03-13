У Черчесова нашли долю в рыбном бизнесе

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У Черчесова нашли долю в рыбном бизнесе

Наставник сборной России Станислав Черчесов с января является акционером рыбного предприятия "Арлан Фиш".

По информации издания "Собеседник", тренеру принадлежит контрольный пакет акций компании - 51,22 процента.

Партнёром Черчесова по бизнесу является его юрист и известный футбольный агент Алан Агузаров.

Предприятие "Арлан Фиш" занимается выловом, переработкой и консервированием рыбы, а также поставками в рестораны и кафетерии. Его прибыль за 2019 год составила 67 миллионов рублей.

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