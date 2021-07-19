У Черчесова не было контактов с клубами РПЛ

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов не ведёт переговоры о потенциальном трудоустройстве в клубе РПЛ.

В воскресенье появилась информация, что тренер прервал свой отпуск и вылетел в Москву для общения с возможным работодателем. Было предположение, что 57-летний специалист интересен ЦСКА.

Однако, как сообщает "СЭ", у Черчесова нет контактов ни с одним клубом РПЛ, включая армейцев.

Напомним, что сотрудничество между тренером и сборной России прекратилось 8 июля.

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