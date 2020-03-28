У Черышева нет коронавируса, несмотря на массовое заражение в "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев избежал заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что уже у 25 человек в клубе диагностирована эта болезнь.

"Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем всё хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него всё хорошо, болезни нет", - сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

По итогам 27 туров "Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры.

В Испании все футбольные турниры бессрочно приостановлены - возобновление матчей возможно только после специального распоряжения правительства страны.

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