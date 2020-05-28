У четырёх футболистов "Локомотива" диагностирован коронавирус

Пресс-служба московского "Локомотива" объявила о выявлении четырёх новых случаев заражения коронавирусом в команде.

Сообщается, что инфекция обнаружена у Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.

Клуб уточнил, что болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Стоит отметить, что у "Локомотива" теперь пять футболистов с COVID-19. Первопроходцем в этом плане стал нападающий Джефферсон Фарфан, который лечится с середины мая.

Не пропустите: Кикнадзе будет жить на базе "Локомотива" вместе с игроками. | http://soccernews.ru