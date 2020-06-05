У четырёх игроков "Рубина" обнаружены антитела к коронавирусу

Игроки "Рубина" сдали тесты на антитела к коронавирусу, передает пресс-служба клуба.



"Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.

Отметим, что помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. В данный момент Николай чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавиурса чемпионат России был приостановлен. Возобновление запланировано на 19 июня.

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