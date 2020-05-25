У ЦСКА могут появиться зарубежные спонсоры
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государственная корпорация рассчитывает привлечь в ЦСКА инвестиции из-за рубежа.
"У Гинера есть право обратного выкупа клуба. Мы договаривались, что входим в этот проект на 3-5 лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с "Почтой России" о размещении их офиса в бизнес-центре "ВЭБ Арены". Параллельно при помощи наших партнёров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения в сам клуб зарубежных инвесторов", - сказал Шувалов.
Напомним, что ВЭБ.РФ в апреле стала основным владельцем ЦСКА, получив более 75% акций клуба по итогам сделки по конвертации в них долгов армейцев.
По итогам 22 туров столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров подопечные Виктора Гончаренко уже вылетели.
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