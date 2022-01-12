У ЦСКА новый спонсор - "Почта России"
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Московский ЦСКА договорился о сотрудничестве с "Почтой России" - компания стала официальным спонсором клуба.
"Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач "Почты России". Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере.
Поддержка клуба "Почтой России", в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе", – сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Отмечается, что "Почта России" будет иметь возможность брендировать конструкции на поле "ВЭБ Арены". Логотипы компании будут на тренировочной форме игроков, на сайте и в соцсетях.
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