У ЦСКА новый спонсор - "Почта России"

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА договорился о сотрудничестве с "Почтой России" - компания стала официальным спонсором клуба.

"Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач "Почты России". Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере.

Поддержка клуба "Почтой России", в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе", – сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Отмечается, что "Почта России" будет иметь возможность брендировать конструкции на поле "ВЭБ Арены". Логотипы компании будут на тренировочной форме игроков, на сайте и в соцсетях.

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