ЦСКА не смог выиграть на своем поле у "Ференцвароша" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

После 4-х туров "армейцы" не выиграли ни одного матча в Лиге Европы, в активе команды 1 балл.

У ЦСКА остаются шансы выйти в плей-офф со второго места. Для этого подопечным Виктора Гончаренко нужно одержать победы в оставшихся двух матчах с "Эспаньолом" и "Лудагорцем". Отметим, что в игре с болгарской командой необходима победа минимум с разницей в четыре мяча, так как в первом матче армейцы проиграли 1:5.

Но если "Ференцварош" в своих оставшихся встречах хоть раз победит, ЦСКА лишится шансов на выход в 1/16 финала вне зависимости от своих результатов.

А еще: Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"| http://soccernews.ru