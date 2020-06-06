У ЦСКА появилось три конкурента в борьбе за Вагнера Лава

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У ЦСКА появилось три конкурента в борьбе за Вагнера Лава

У ЦСКА возникли проблемы с возвращением нападающего Вагнера Лава.

Как сообщает "Чемпионат", в борьбу за 35-летнего бразильца вступило еще три клуба. Известно, что один из них - бразильский "Крузейро".

Ранее "Коринтианс" сообщил, что Вагнер Лав уже определился с новым клубом и объявит о своем решении 8 июня.

Вагнер Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13. За клуб он провел 259 игр, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

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