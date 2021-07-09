У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Далберта

Фото инстаграм Далберта

Ещё один клуб готов поспорить за левого защитника миланского "Интера" Далберта.

По информации журналиста Николо Скиры, помимо ЦСКА на бразильского фулбека претендует "Трабзонспор".

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" потребуют за своего игрока от 6 до 7 миллионов евро.

Прошлый сезон 27-летний Далберт провёл в аренде в "Ренне", сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист.

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