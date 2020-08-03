У ЦСКА появился новый генеральный спонсор

Теги цска москва

У ЦСКА появился новый генеральный спонсор

Московский ЦСКА заключил соглашение с компанией "ИКС Холдинг", которая становится генеральным спонсором клуба.

Стороны договорились о сотрудничестве сроком на два года. Финансовые детали сделки пока не раскрываются.

Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы армейцев, на бортах стадиона "ВЭБ Арена", а также на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Кроме того, он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.

Помимо этого "ИКС Холдинг" сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков столичной команды и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

Стоит отметить, что новый генеральный спонсор ЦСКА занимает ведущие позиции на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов, входит в десятку крупнейших поставщиков оборудования для промышленного сектора.

Не пропустите: "Ростов" и ЦСКА не захотели подписывать Урунова минувшей зимой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов