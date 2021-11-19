У Де Брюйне выявлен коронавирус

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У Де Брюйне выявлен коронавирус

Фото инстаграм Кевина Де Брюйне

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выбыл из строя из-за болезни.

30-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19 и теперь пропустит не менее 10 дней.

Хавбек подхватил коронавирусную инфекцию в расположении сборной Бельгии, несмотря на то, что был вакцинирован.

В текущем сезоне Де Брюйне сыграл за "Сити" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Де Брюйне уверен в Азаре. | http://soccernews.ru
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