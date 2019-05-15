У Де Росси есть предложения от "Зенита" и ещё четырёх клубов

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У Де Росси есть предложения от "Зенита" и ещё четырёх клубов

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси пользуется спросом на трансферном рынке как в Европе, так и за её пределами.

Накануне стало известно, что на легендарного итальянца претендует "Нью-Йорк Сити". Сегодня к американскому клубу присоединился "Бока Хуниорс".

Что касается предложений из Европы, то 35-летний футболист находится в сфере интересов "Манчестер Сити", ПСЖ и "Зенита".

Переезду Де Росси в Санкт-Петербург может посодействовать его соотечественник Клаудио Маркизио, который выступает за "сине-бело-голубых" с прошлого лета.

Напомним, что "Рома" решила не продлевать контракт с полузащитником, поэтому по окончании сезона он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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