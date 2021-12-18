У Дембеле возник новый конфликт с руководством "Барселоны" из-за Агуэро

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле снова разозлил своим поведением руководство каталонского клуба.

По информации Sport.es, боссы "блауграны" остались крайне недовольны тем, что француз не пришёл на прощальную пресс-конференцию Серхио Агуэро.

Напомним, что в минувшую среду аргентинский форвард объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Контракт Дембеле с "Барсой" истекает следующим летом. Им интересуются клубы АПЛ и "Бавария".

Не пропустите: "Барселона" включила шесть футболистов в "список неприкасаемых". | http://soccernews.ru