У Депая появились шансы сыграть на Евро-2020
Вингер "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай успешно перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.
Сообщается, что 25-летнего футболиста прооперировали в римской клинике "Вилла Стюарт".
Согласно прогнозам врачей, звёздный голландец может восстановиться всего за пять месяцев.
Таким образом, у Депая появились шансы принять участие в финальной части Евро-2020, которая стартует в середине июня.
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