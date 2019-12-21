У Депая появились шансы сыграть на Евро-2020

Вингер "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай успешно перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.

Сообщается, что 25-летнего футболиста прооперировали в римской клинике "Вилла Стюарт".

Согласно прогнозам врачей, звёздный голландец может восстановиться всего за пять месяцев.

Таким образом, у Депая появились шансы принять участие в финальной части Евро-2020, которая стартует в середине июня.

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