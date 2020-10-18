У Дибалы произошел конфликт с руководством "Ювентуса"

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала поссорился со спортивным директором клуба Фабио Паратичи, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, конфликт случился после окончания матча чемпионата Италии с "Кротоне" (1:1). Форвард остался недоволен тем, что главный тренер клуба Андреа Пирло не выпустил его на поле. Паратичи принял сторону тренера в данном споре. Стоит отметить, что аргентинец испытывал проблемы с кишечником в последние дни.

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, провел за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 38 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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