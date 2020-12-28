У Диего Косты есть предложения из Китая и Бразилии

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У Диего Косты есть предложения из Китая и Бразилии

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации журналиста Sky Sport Маттео Моретто, 32-летним футболистом предметно интересуются клубы из Китая и Бразилии.

Напомним, что контракт испанского форварда с "матрасниками" истекает летом и не будет продлён.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 7 матчей и забил 2 гола.

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