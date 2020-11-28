У Диего Косты осложнения после коронавируса. Он рискует пропустить полгода

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У Диего Косты осложнения после коронавируса. Он рискует пропустить полгода

Мадридский "Атлетико" может надолго потерять нападающего Диего Косту, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, у 32-летнего футболиста выявлен тромбоз глубоких вен. С высокой долей вероятности данная проблема стала следствием перенесённого коронавируса.

По оценкам медиков, скандальный испанец пропустит от трёх до шести месяцев.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 5 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Симеоне хочет заменить Диего Косту нападающим "Реала". | http://soccernews.ru
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