У Диего Косты осложнения после коронавируса. Он рискует пропустить полгода
Мадридский "Атлетико" может надолго потерять нападающего Диего Косту, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, у 32-летнего футболиста выявлен тромбоз глубоких вен. С высокой долей вероятности данная проблема стала следствием перенесённого коронавируса.
По оценкам медиков, скандальный испанец пропустит от трёх до шести месяцев.
В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 5 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14