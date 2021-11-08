У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь

Фото: инстаграм Дольберга/Автор неизвестен

Датский форвард "Ниццы" Каспер Дольберг заявил о том, что у него диагностирован инсулинозависимый диабет.

"Дорогие болельщики! На этой неделе я получил результаты анализов и узнал, что у меня диабет первого типа. Конечно, эта новость стала для меня неожиданностью, но я почувствовал облегчение, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последнее время. Также я счастлив тому, что доктора сказали, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру.

Я тренировался всю неделю и уже чувствую себя намного лучше. Мы с Каспером Юлмандом приняли решение, что я не буду играть за сборную на этой неделе, чтобы пройти небольшой курс лечения.

В дополнение, я бы хотел поблагодарить клуб и датскую Федерацию за поддержку и понимание. Спасибо! До скорой встречи", – написал Дольберг в своем инстаграме.

Отметим, что диабет первого типа – неизлечимое заболевание, при котором собственный иммунитет уничтожает клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Инсулин не поступает в кровь и не переносит в клетки глюкозу, которая остается в крови.

Такое состояние требует регулярного введения в организм инсулина посредством инъекций, поэтому первый тип также называется инсулинозависимым сахарным диабетом.

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