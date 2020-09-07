У двух футболистов "Манчестер Сити" обнаружен коронавирус

Сразу два игрока "Манчестер Сити" заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Эмерик Ляпорт и вингер Рияд Махрез.

Оба футболиста находятся на карантине. Болезнь у них протекает бессимптомно.

Напомним, что новый сезон для "Сити" стартует 21 сентября.

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