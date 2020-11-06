У Джеко обнаружили коронавирус
Форвард "Ромы" Эдин Джеко сообщил, что у него выявили коронавирус.
"Я вынужден соблюдать карантин. У меня нет особых симптомов. Умом и сердцем я буду со своими одноклубниками", - написал Джеко в инстаграме.
В текущем сезоне на счету 34-летнего боснийца три забитых мяча и один ассист в 7 играх.
После 6 туров "Рома" занимает в Серии А восьмое место. 8 ноября "Рому" ожидает выезд к "Дженоа".
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