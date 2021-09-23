У "Дженоа" официально сменился владелец

Фото твиттер "Дженоа"

Американская инвестиционная компания "777 Partners" стала новым владельцем "Дженоа".

Пресс-служба "грифонов" объявила о продаже мажоритарной доли генуэзского клуба в размере 99,9 процента акций.

По данным СМИ, "Дженоа" выкупили за 150 миллионов евро.

Команда идёт на 15-м месте в текущем розыгрыше Серии А, набрав 4 очка в 5 турах.

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