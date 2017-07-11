У "Дженоа" появились новые владельцы

Владелец и президент "Дженоа" Энрико Прециози принял решение продать клуб.

"Я продал клуб, а документы будут подписаны в начале сезона. В следующем интервью я уже не будут президентом "Дженоа", - сказал он.

Прециози является президентом генуэзского клуба с 2003 года,.

В прошлом розыгрыше Серии А "грифоны" финишировали на 16-м месте.

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