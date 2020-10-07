У Джикии и Гильерме сомнительные результаты тестов на коронавирус

Защитник Георгий Джикия и голкипер Гильерме сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об игрока изолированы.

"В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты", - сообщается в телеграм-канале сборной.

Подопечные Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

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