Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич получил травму в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0; второй тайм) и был заменен на 30-й минуте.

Футболист неудачно упал после подката хавбека грозненцев Бернарда Бериши и не смог продолжить встречу. Медики унесли игрока на носилках.

Sport24 сообщает, что у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Завтра, 20 октября, после полного обследования станет известно насколько серьезна травма и сроки восстановления.

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