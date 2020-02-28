У Дзюбы появились шансы сыграть с "Локомотивом"

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У Дзюбы появились шансы сыграть с "Локомотивом"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба может принять участие в матче 20-го тура РПЛ против "Локомотива".

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист пропустит важную игру из-за травмы.

Однако восстановление форварда проходит быстрее, чем ожидалось. В связи с этим его могут включить в заявку на поединок с "железнодорожниками".

Дзюба точно не проведёт весь матч, но его выход на поле в случае крайней необходимости вполне реален.

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