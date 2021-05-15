У Дзюбы родился третий сын
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба стал отцом в третий раз.
Сегодня жена футболиста Кристина родила мальчика. Его назвали Александром.
У пары уже есть два сына - Никита и Максим, сейчас им 8 и 5 лет соответственно.
"Зенит" поздравил Дзюбу и членов его семьи с пополнением, пожелав им прекрасного самочувствия и отличного настроения.
Не пропустите: В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы. | http://soccernews.ru
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