У Дзюбы родился третий сын

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба стал отцом в третий раз.

Сегодня жена футболиста Кристина родила мальчика. Его назвали Александром.

У пары уже есть два сына - Никита и Максим, сейчас им 8 и 5 лет соответственно.

"Зенит" поздравил Дзюбу и членов его семьи с пополнением, пожелав им прекрасного самочувствия и отличного настроения.

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