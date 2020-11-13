У Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за непубликацию видео с мастурбацией

Нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу шантажировали, прежде чем опубликовать в интернете компрометирующее его видео.

По информации "Фонтанки", злоумышленник, заполучивший нашумевший ролик с мастурбировавшим футболистом, требовал за него 5 миллионов долларов.

32-летний форвард выполнять озвученные условия отказался, поскольку это слишком большая сумма денег, да и её передача не гарантировала бы непубликацию компромата.

Сообщается, что Дзюба встречался с шантажистом и даже записал разговор с ним, поэтому личность преступника известна как потерпевшему, так и центральному аппарату ФСБ.

Впрочем, уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере, возможно, не будет возбуждено из-за потенциальной скандальности судебного процесса.

Источник утверждает, что Дзюба обратился в правоохранительные органы неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который уже помогал ему ранее.

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