У Эдерсона из "Манчестер Сити" третья по длительности сухая серия в истории АПЛ

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У Эдерсона из "Манчестер Сити" третья по длительности сухая серия в истории АПЛ

"Ливерпуль" прервал серию вратаря "Манчестер Сити" Эдерсона без пропущенных мячей в АПЛ.

Бразильскому голкиперу не забивали в рамках чемпионата с прошлого года - 15 декабря его ворота поразил "Вест Бромвич".

Сухая серия Эдерсона длилась 831 минуты. Это третий результат в истории английской Премьер-лиги.

Страж ворот "Сити" уступает по этому показателю только Петру Чеху (1025 минут) и Эдвину ван дер Сару (1311 минут).

Не пропустите: Гвардиола не исключил, что доверит бить пенальти вратарю Эдерсону. | http://soccernews.ru
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