У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус

Бывший полузащитник питерского "Зенита" Максим Астафьев сдал положительный тест на коронавирус, утверждает Sport24.

Ранее 37-летнего футболиста госпитализировали с высокой температурой.

Стоит отметить, что недавно хавбек со своей нынешней командой "Ленинградцем" был на сборе в Испании.

Астафьев выступал за "Зенит" с 2001 по 2003 год, сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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