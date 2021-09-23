У экс-тренера "Ньюкасла" диагностирована поздняя стадия деменции

Теги ньюкасл юнайтед

У экс-тренера "Ньюкасла" диагностирована поздняя стадия деменции

Фото твиттер Sky Sports News

Семья ирландского тренера Джо Киннира сообщила о его тяжёлом заболевании.

Как рассказала The Telegraph супруга специалиста, у её мужа поздняя стадия деменции.

Болезнь у 74-летнего наставника появилась ещё в 2015 году, однако в последнее время ситуация ухудшилась.

Киннир наиболее известен по работе в "Ньюкасле". Также он возглавлял сборные Индии и Непала.

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