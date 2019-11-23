У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи
Известный бразильский тренер Вандерлей Лушембурго будет прооперирован в связи с обнаруженным злокачественным образованием на носу.
По информации Globo Esporte, 67-летнему специалисту диагностировали рак кожи, хирургическое вмешательство необходимо провести в течение трёх месяцев.
Лушембурго почти всю тренерскую карьеру провёл в Бразилии. Сейчас он возглавляет "Васко да Гаму".
В Европе наставник работал всего один раз - с 2004 по 2005 год он тренировал мадридский "Реал".
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