У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи

Известный бразильский тренер Вандерлей Лушембурго будет прооперирован в связи с обнаруженным злокачественным образованием на носу.

По информации Globo Esporte, 67-летнему специалисту диагностировали рак кожи, хирургическое вмешательство необходимо провести в течение трёх месяцев.

Лушембурго почти всю тренерскую карьеру провёл в Бразилии. Сейчас он возглавляет "Васко да Гаму".

В Европе наставник работал всего один раз - с 2004 по 2005 год он тренировал мадридский "Реал".

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