У экс-вратаря "Спартака" Диканя выявлен коронавирус

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У экс-вратаря "Спартака" Диканя выявлен коронавирус

Бывший голкипер московского "Спартака" Андрей Дикань заразился коронавирусом.

COVID-19 был обнаружен у экс-футболиста "красно-белых" по итогам тестирования, которое проводилось в харьковском клубе "Металл", где он работает тренером вратарей.

Дикань защищал цвета "Спартака" с 2010 по 2014 год, также он известен по выступлениям за "СКА-Энергию", "Кубань", "Терек" (ныне "Ахмат") и "Краснодар".

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