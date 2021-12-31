У Эриксена есть предложения из трёх чемпионатов

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Журналист Николо Скира дал инсайд о будущем датского полузащитника Кристиана Эриксена.

По его информации, 29-летний футболист имеет 4-5 предложений от клубов из Дании, Нидерландов и Англии.

В середине декабря миланский "Интер" расторг контракт с хавбеком, и с тех пор он является свободным агентом.

Напомним, что во время матча Евро-2020 датчанин пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Серии А.

Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года, провёл 60 встреч, в которых забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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