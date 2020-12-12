У Эриксена есть три варианта продолжения карьеры

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен точно сменит команду в январе, сообщает Football Italia.

По информации источника, звёздный датчанин может оказаться в "Баварии", ПСЖ или "Арсенале".

"Нерадзурри" готовы продать хавбека за 30 миллионов евро, отдать его в аренду или обменять на другого игрока.

Если клубы выберут вариант с обменом, то "Интеру", скорее всего, предложат следующих футболистов: "Бавария" - Корентена Толиссо, ПСЖ - Леандро Паредеса, "Арсенал" - Гранита Джаку.

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