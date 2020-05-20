У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус

У одного из футболистов молодежной команды "Динамо" подозрение на коронавирус. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Во вторник, 19 мая, игрок сдал анализ на Covid-19. Более точный результат будет известен 20 мая.

Ранее стало известно, что у защитника Романа Евгеньева и еще двух игроков основы, чьи имена не называются, тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского департамента Алексея Плескова также выявлен коронавирус.

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