У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус

Теги динамо москвакоронавирус

У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус

У одного из футболистов молодежной команды "Динамо" подозрение на коронавирус. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Во вторник, 19 мая, игрок сдал анализ на Covid-19. Более точный результат будет известен 20 мая.

Ранее стало известно, что у защитника Романа Евгеньева и еще двух игроков основы, чьи имена не называются, тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского департамента Алексея Плескова также выявлен коронавирус.

Не пропустите: Московские клубы попросили РФС отложить дату начала тренировок| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов