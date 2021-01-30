У Евсеева были предложения из ФНЛ и Казахстана

Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев не спешит возобновлять тренерскую деятельность.

По информации "Матч ТВ", у 45-летнего специалиста было два предложения о трудоустройстве, но он их не принял.

Сообщается, что речь идёт о клубах из ФНЛ и чемпионата Казахстана.

Евсеев покинул "Уфу" в октябре 2020 года и с тех пор остаётся без работы.

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